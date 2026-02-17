Festa di Carnevale a Borzonasca con sfilata dei carri per le vie del paese e pentolaccia

Il Carnevale di Borzonasca si svolge domenica 22 febbraio, quando le strade del paese si riempiranno di carri colorati e allegria. La Pro Loco organizza una grande sfilata, con carri decorati e maschere vivaci, che attraverseranno il centro storico. Nel pomeriggio, ci sarà anche la tradizionale pentolaccia, un momento di divertimento per grandi e piccini. La festa promette di portare tanta energia e spensieratezza nel piccolo borgo.

Domenica 22 febbraio si festeggia il Carnevale a Borzonasca, con un evento a cura della locale Pro Loco. Appuntamento alle ore 14:30 per la partenza dal Cimitero e la sfilata dei carri per il paese. La festa continuerà al Teatro De Andrè con pentolaccia e musica.