Da Ballarò alla nazionale dell' India la nuova sfida di Pamela Conti | In Italia patentino negato alle donne non è giusto

Da palermotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Conti, allenatrice palermitana, affronta una nuova sfida in India, nel Karnataka, portando con sé la passione per il calcio e il desiderio di crescita. La sua storia evidenzia le difficoltà delle donne nel mondo sportivo, come il mancato riconoscimento del patentino in Italia. Un percorso di esperienze e determinazione che testimonia l’importanza di superare gli ostacoli per seguire le proprie ambizioni, ovunque si trovino.

Cosa ci fa una palermitana nella capitale dello Stato indiano meridionale del Karnataka? Calcio, vita, esperienze, voglia di esplorare e di non fermarsi mai. Anche, però, a causa di vincoli che penalizzano le donne rispetto ai colleghi uomini. È la storia di Pamela Conti, palermitana giramondo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

