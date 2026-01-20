Da Ballarò alla nazionale dell' India la nuova sfida di Pamela Conti | In Italia patentino negato alle donne non è giusto
Pamela Conti, allenatrice palermitana, affronta una nuova sfida in India, nel Karnataka, portando con sé la passione per il calcio e il desiderio di crescita. La sua storia evidenzia le difficoltà delle donne nel mondo sportivo, come il mancato riconoscimento del patentino in Italia. Un percorso di esperienze e determinazione che testimonia l’importanza di superare gli ostacoli per seguire le proprie ambizioni, ovunque si trovino.
Cosa ci fa una palermitana nella capitale dello Stato indiano meridionale del Karnataka? Calcio, vita, esperienze, voglia di esplorare e di non fermarsi mai. Anche, però, a causa di vincoli che penalizzano le donne rispetto ai colleghi uomini. È la storia di Pamela Conti, palermitana giramondo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: La casa come diritto sociale (negato), ecco la nuova sfida del progressismo europeo
L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la CinaL’India sta emergendo come una nuova potenza industriale a livello globale, ponendo sfide alla supremazia cinese.
90Gradi Band - original. . @90_gradi_band LIVE , dal rock al pop all' eurodance nazionale ed internazionale di fine millennio, un mix di emozioni e musica da cantare e ballare insieme, con un repertorio vastissimo e sempre in aggiornamento esclusivamente - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.