Un episodio grave scuote La Spezia: Youssef Abanoub, 18 anni, è stato ucciso a scuola da Zouhair Atif. L’episodio, avvenuto nell’istituto Chiodo, ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulle motivazioni dietro l’aggressione, che si sono rivelate più complesse di quanto inizialmente si pensasse.

La città di La Spezia è sconvolta dalla tragica morte di Youssef Abanoub, il giovane di 18 anni accoltellato nei corridoi dell’istituto Chiodo da Zouhair Atif, compagno di scuola. Il fatto, avvenuto cinque giorni fa, ha riportato all’attenzione della comunità educativa e delle autorità locali la questione della prevenzione dei comportamenti a rischio tra adolescenti. Secondo quanto riportato da La Stampa, Atif era già stato segnalato nel 2024 dalla scuola alle forze dell’ordine per comportamenti ritenuti sospetti, ed era stato seguito dagli assistenti sociali. Tuttavia, gli esperti che lo hanno preso in carico non lo avevano ritenuto né pericoloso né bisognoso di interventi specifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Riti satanici e magia nera!”. Ragazzo ucciso a scuola, la rivelazione shock sull’assassino

“Risse, riti satanici e magia nera”. Atif era già stato segnalato e non ritenuto pericoloso prima di uccidere Youssef AbanoubZouhair Atif, accusato dell’omicidio di Youssef Abanoub, era già stato segnalato alle autorità scolastiche.

Ragazzo ucciso a scuola, il padre dell’assassino: “Zouhair prova vergogna. Chiedo scusa e perdono”In seguito alla tragica morte di un ragazzo a scuola a La Spezia, il padre dell’autore del gesto ha espresso dolore e rispetto, chiedendo scusa e perdono alla famiglia della vittima.

Preso in carico dai servizi sociali, Atif non era stato ritenuto pericoloso.

