L’ATP Challenger 125 di Monza sta per partire, con l’evento che si svolgerà al Villa Reale Tennis a partire da domenica 5 aprile, quando si terranno le qualificazioni. La manifestazione si sta rafforzando e mira a diventare un appuntamento fisso nel calendario tennistico. La competizione vedrà protagonisti diversi giocatori che si sfideranno in un torneo che si preannuncia ricco di emozioni.

Continua a crescere e consolidarsi l’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26 del Villa Reale Tennis di Monza, in programma a partire da domenica 5 aprile con il primo turno delle qualificazioni. Il torneo brianzolo, vinto nel 2025 dal belga Raphael Collignon, ha effettuato un ulteriore salto in avanti, salendo di categoria (da 100 a 125 punti in palio per il vincitore), e nel montepremi (che supererà i 200mila euro complessivi). Il tutto arricchito da una serie di novità ed eventi, che si terranno nel villaggio dello sport allestito non solo all’interno del Villa Reale Tennis, ma anche all’esterno, arrivando fino ai Boschetti Reali con street food, intrattenimento, campi di pickleball, musica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ATP CHALLENGER 125. Conto alla rovescia per l’Open di Monza: "Diventeremo un appuntamento fisso»

COMTEL SPONSOR DEGLI ATP 125 MONZA OPEN 26Comtel Spa, leader nelle soluzioni di telecomunicazioni e connettività avanzata, è sponsor del Torneo ATP 125 “Monza Open 26” (alla sua seconda...

Conto alla rovescia per il doppio appuntamento con il Carnevale a Castelferretti e FalconaraLa festa prenderà il via alle 15 con la Parata della Banda, che darà inizio alla manifestazione promossa dagli organizzatori della Festa della...

Una selezione di notizie su Open di Monza

Temi più discussi: Istituti Clinici Zucchi medical partner dell’ATP Challenger Tour a Monza; Il grande tennis sbarca a Monza: il programma (e le novità) dell'Atkinsons Monza Open 2026; ATP CHALLENGER 125. Conto alla rovescia per l’Open di Monza: Diventeremo un appuntamento fisso.

Monza alza il livello: arriva l’ATP Challenger 125L’Atkinsons Monza Open 26 diventa ATP Challenger 125: più montepremi, più spettacolo e una nuova dimensione internazionale per il tenni ... monza-news.it

Tennis, Monza cresce ancora: il torneo diventa ATP 125 e va in TVATP 125 Monza 2026: il torneo sale a Challenger 125 con oltre 200mila euro di montepremi, più capienza e semifinali e finale in diretta Sky Sport. monza-news.it

Vendere casa a MONZA con il metodo dell Open House , quello vero , quello strutturato, quello selezionato, non il " TUTTI DENTRO" senza una pre-qualifica,senza conoscere chi viene a vedere casa tua E cosa cerca veramente e se ha la disponibilità eco facebook