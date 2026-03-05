Servizio idrico alleanza tra Abc Napoli e Acquedotto pugliese su tecnologia e investimenti

Abc Napoli e Acquedotto Pugliese, due tra i principali operatori italiani nel settore del servizio idrico, hanno firmato un protocollo di collaborazione. L’accordo mira a sviluppare progetti congiunti, promuovere innovazioni tecnologiche e migliorare gli aspetti regolatori del settore. Le due aziende intendono condividere competenze e risorse per affrontare le sfide del servizio idrico in modo più efficace.

Abc Napoli e Acquedotto pugliese, tra i principali operatori italiani del servizio idrico integrato, hanno sottoscritto un protocollo finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata su progetti, innovazione tecnologica e sviluppo regolatorio nel settore dell'acqua. Le due aziende, entrambe con oltre un secolo di esperienza nella gestione di sistemi idrici complessi, condividono un approccio orientato all'economia circolare e allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla gestione dell'intero ciclo dell'acqua e al riutilizzo delle risorse idriche ed energetiche.