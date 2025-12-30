Acquedotto Pugliese firmato il passaggio delle quote | San Marco in Lamis tra i primi sei Comuni ' comproprietari' del gestore idrico

Oggi si è concluso un passaggio importante per la gestione delle risorse idriche in Puglia. Alla presenza della Regione, sono state trasferite le quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni di Bari, Mesagne, Cellamare, Minervino Murge, Crispiano e San Marco in Lamis, che diventeranno tra i primi sei soci co-proprietari del gestore idrico. Questa operazione rappresenta un passo verso una maggiore partecipazione locale nella gestione dell’acqua pubblica.

Si e? compiuto oggi un passaggio storico per la tutela della risorsa idrica in Puglia. Presso la sede della Presidenza della Regione, e? stato sottoscritto il trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei Comuni di Bari, Mesagne, Cellamare, Minervino Murge, Crispiano e San.

Prime quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni, parte gestione in house - Con l'ingresso dei primi sei Comuni nella quota azionaria, parte la gestione in house per i prossimi 20 anni di Acquedotto pugliese. ansa.it

Acquedotto pugliese: oggi passaggio di azioni dalla Regione Puglia a sei Comuni Con la firma di Michele Emiliano - Martedì 30 dicembre,alle 15,30 nella sede di Lungomare Nazario Sauro 31 (sala Di Jeso – I piano), il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottoscriverà i titoli di trasferimento delle az ... noinotizie.it

Acquedotto Pugliese eletti i 15 sindaci del nuovo Comitato di controllo: avviata la gestione pubblica in-house - facebook.com facebook

