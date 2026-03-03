Polemica sulla riorganizzazione in Comune | al comandante della Polizia Locale anche Servizi sociali e asili

Da quicomo.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como si riaccende il dibattito sulla riorganizzazione del Comune, con il sindaco che ha deciso di affidare al comandante della Polizia Locale anche le funzioni dei Servizi sociali e degli asili. La decisione ha suscitato reazioni tra i politici e i cittadini, mentre si attende una posizione ufficiale sull’effettivo funzionamento di questa nuova disposizione. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Nuovo incarico deciso dal sindaco Alessandro Rapinese. Le opposizioni: “Grande stima per il comandante, ma come può farsi carico di tutto questo?” A Como torna al centro del dibattito politico la riorganizzazione della macchina comunale voluta dal sindaco Alessandro Rapinese. L’ultima decisione riguarda la nomina del comandante della Polizia Locale a responsabile anche dei settori dei Servizi sociali e degli asili nido. Una scelta che, secondo i firmatari del comunicato, rappresenta “l’ennesima riorganizzazione nel corso del mandato”, attuata “in fretta e furia” e che confermerebbe “l’attuale instabilità della macchina comunale”. Nel testo -... 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Como, accorpamento in Comune: comandante della polizia locale anche ai nidi e al Sociale. Rsu: "Scelta frettolosa"

Leggi anche: Monte San Savino, cambio al vertice della Polizia Locale: l’ex comandante si affida a un legale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polizia Locale

Discussioni sull' argomento Polemica sul piano sicurezza del Comune, botta e risposta tra Gambino (gruppo misto) e l'assessora Viscogliosi; Entrata a pagamento nel Grattacielo, Pd: Misura vessatoria, non può vigilare la polizia locale?.

Polizia Locale, è scontro: In città mancano 22 agenti e la riorganizzazione è al paloIl segrretario cittadino del Pd Diego Lenzini continua a scaricare su Roma le criticità di Modena, chiedendo uomini e dotazioni per fronteggiare problemi di sicurezza che in città vengono ... ilrestodelcarlino.it

L’assessora Camporota: Polizia locale, il bando non dipende da noi. Agenti già riorganizzatiDopo le polemiche, punto della situazione sull’organico ridotto: È mancato il concorso a livello regionale, ma sarà fatto nel 2026 . Intanto razionalizzate le presenze in ufficio, più personale sul ... ilrestodelcarlino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.