Polemica sulla riorganizzazione in Comune | al comandante della Polizia Locale anche Servizi sociali e asili

A Como si riaccende il dibattito sulla riorganizzazione del Comune, con il sindaco che ha deciso di affidare al comandante della Polizia Locale anche le funzioni dei Servizi sociali e degli asili. La decisione ha suscitato reazioni tra i politici e i cittadini, mentre si attende una posizione ufficiale sull’effettivo funzionamento di questa nuova disposizione. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Nuovo incarico deciso dal sindaco Alessandro Rapinese. Le opposizioni: “Grande stima per il comandante, ma come può farsi carico di tutto questo?” A Como torna al centro del dibattito politico la riorganizzazione della macchina comunale voluta dal sindaco Alessandro Rapinese. L’ultima decisione riguarda la nomina del comandante della Polizia Locale a responsabile anche dei settori dei Servizi sociali e degli asili nido. Una scelta che, secondo i firmatari del comunicato, rappresenta “l’ennesima riorganizzazione nel corso del mandato”, attuata “in fretta e furia” e che confermerebbe “l’attuale instabilità della macchina comunale”. Nel testo -... 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Como, accorpamento in Comune: comandante della polizia locale anche ai nidi e al Sociale. Rsu: "Scelta frettolosa" Leggi anche: Monte San Savino, cambio al vertice della Polizia Locale: l’ex comandante si affida a un legale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polizia Locale Discussioni sull' argomento Polemica sul piano sicurezza del Comune, botta e risposta tra Gambino (gruppo misto) e l'assessora Viscogliosi; Entrata a pagamento nel Grattacielo, Pd: Misura vessatoria, non può vigilare la polizia locale?. Polizia Locale, è scontro: In città mancano 22 agenti e la riorganizzazione è al paloIl segrretario cittadino del Pd Diego Lenzini continua a scaricare su Roma le criticità di Modena, chiedendo uomini e dotazioni per fronteggiare problemi di sicurezza che in città vengono ... ilrestodelcarlino.it L’assessora Camporota: Polizia locale, il bando non dipende da noi. Agenti già riorganizzatiDopo le polemiche, punto della situazione sull’organico ridotto: È mancato il concorso a livello regionale, ma sarà fatto nel 2026 . Intanto razionalizzate le presenze in ufficio, più personale sul ... ilrestodelcarlino.it Il Comune di Udine ha annunciato la nomina del nuovo comandante della Polizia locale dopo la mancata conferma di Paolo Carestiato. Il nuovo comandante sarà Marco Muzzatti, attualmente alla guida della Polizia locale del Comune di Gorizia. - facebook.com facebook Mercanzia: arrestati due uomini dalla Polizia Locale x.com