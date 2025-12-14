Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi | 84-74 al Palazumbo contro Molfetta
La Dinamo Brindisi ottiene la sua terza vittoria consecutiva, mantenendo il momento positivo nel campionato. Dopo la pausa, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 84-74 contro una Virtus Molfetta determinata e difficile da affrontare, confermando il buon stato di forma della squadra.
BRINDISI - Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi, che non tradisce il ritorno in campo dopo la sosta per il turno di riposo e supera 84-74 una Virtus Molfetta ostica e combattiva. Al Palazumbo va in scena un match sporco, intenso e ricco di contatti, nel quale i biancazzurri hanno. Brindisireport.it
Colpo esterno della Dinamo: vittoria pesantissima a Catanzaro per 85-77 - Impresa lontano dalle mura amiche per la Dinamo Brindisi che espugna il PalaPulerà di Catanzaro battendo la Basket Academy con il punteggio di 85- today.it
CCB Catanzaro, vittoria sofferta ma è tris consecutivo - Nell’ultimo quarto la CCB resta in controllo, mentre Taranto prova a rientrare senza però riuscire mai davvero a riaprire il match. catanzaroinforma.it
Volley Il Cus Cagliari ottiene la terza vittoria consecutiva superando al Pala Pirastu con un secco 3-0 San Donà di Piave - facebook.com facebook
Palermo batte Sampdoria con gol di Le Douaron, è la terza vittoria consecutiva. Blucerchiati tentano rimonta fino all'ultimo #ANSA x.com
BASKET, TRA LUCI E OMBRE LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA DELLA DINAMO SASSARI 17 10 2024