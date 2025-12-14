Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi | 84-74 al Palazumbo contro Molfetta

La Dinamo Brindisi ottiene la sua terza vittoria consecutiva, mantenendo il momento positivo nel campionato. Dopo la pausa, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 84-74 contro una Virtus Molfetta determinata e difficile da affrontare, confermando il buon stato di forma della squadra.

BRINDISI - Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi, che non tradisce il ritorno in campo dopo la sosta per il turno di riposo e supera 84-74 una Virtus Molfetta ostica e combattiva. Al Palazumbo va in scena un match sporco, intenso e ricco di contatti, nel quale i biancazzurri hanno. Brindisireport.it

