Serie A2 femminile un ko pesante

Nella partita di Serie A2 femminile, MooneyGo ha subito una sconfitta con il punteggio di 55-71 contro Invision Tech Trieste. Tra le protagoniste della sfida, Nardoni e Bremaud hanno segnato rispettivamente 18 e 21 punti, contribuendo in modo significativo all'esito dell'incontro. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato nel corso del match.

MOONEYGO 55 INVISION TECH TRIESTE 71 MOONEYGO: Nardoni 18, Bremaud 21, Pierdicca 5, Mbaye, Fiorotto 6; Dell'Olio, Cotellessa, Milani 5, Troiano ne, Torelli. All. Piccionne INVISION TECH TRIESTE: Miccoli 23, Maza 12, Edwards 15, Katshitsji 8, Srot 3; Visintin, Divo, Mazzotti, Cressati, Ravalico 10. All. Mura Arbitri: Bettini di Faenza e Boudrika di Conselice Parziali: 14-16 31-31 42-51 55-71 Nell'infrasettimanale di ieri, anticipo della decima giornata di ritorno da calendario prevista il 14 marzo, la MooneyGo perde in casa 55-71 contro Trieste, che scappa a +8 in classifica ribaltando ancora la differenza canestri dopo il -3 dell'andata. Evitare la retrocessione ora è durissima.