Ancona ko nel derby di A2 femminile | Matelica vince 65-46 emergenza infortuni e sconfitta complicano la classifica

Questa sera ad Ancona si è giocato il derby di serie A2 femminile. La MooneyGo Ancona ha subito una sconfitta pesante contro la Thunder Matelica, finendo 46-65. La squadra locale ha faticato molto, anche a causa di alcuni infortuni che hanno complicato la partita. La vittoria di Matelica permette loro di salire in classifica, mentre i problemi di Ancona restano.

Pesaro, 9 febbraio 2026 – Nel derby di serie A2 femminile, la MooneyGo Ancona ha ceduto il passo alla Thunder Matelica con un risultato finale di 46-65. La squadra dorica, provata dall'emergenza infortuni, è riuscita a resistere solo per un tempo, soccombendo alla forza e alla profondità della capolista nel secondo tempo. La sconfitta, sebbene prevista da molti osservatori, complica ulteriormente la situazione in classifica per Ancona, che ora dovrà concentrarsi sulle prossime sfide per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, disputata a Matelica, ha visto fin da subito una MooneyGo Ancona in difficoltà, penalizzata dalle assenze importanti e da una panchina ridotta all'osso.

