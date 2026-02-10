Gasperini entusiasta di Malen | Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol

La Roma batte 2-0 il Cagliari, conquistando il quarto posto in classifica. La squadra di Mourinho ha messo in mostra una buona prestazione, dimostrando carattere e determinazione. Sul fronte giallorosso, Gasperini si è lasciato andare a parole entusiaste su Malen, dicendo di essere sempre stato convinto che avrebbe segnato molti gol. L’attaccante si è subito affermato come protagonista della partita, mentre i tifosi sperano in una serie di risultati positivi per consolidare la posizione in classifica.

La Roma batte 2-0 il Cagliari, aggancia il quarto posto e convince per prestazione e carattere, e Gasperini esalta Malen: "Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol".

