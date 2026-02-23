Nilsen | Inter se sottovaluti il Bodo sei morta Io il Milan e il gol nel derby ora sono Ceo

Nilsen ha dichiarato che sottovalutare il Bodo potrebbe costare caro, a causa della forza della squadra norvegese. Ricorda il suo gol nel derby con il Milan nel 1998 e ora rivela di aver raggiunto il ruolo di Ceo. L’ex difensore, che ha vissuto momenti importanti in Italia, descrive il Bodo come una squadra unita, paragonandola al Sassuolo di Norvegia. La sua analisi si concentra sulla compattezza e sull’energia del team di Knutsen.

In norvegese si dice più o meno come in italiano: “Respekt”. “Rispetto”. E il monito arriva da Tromso, più su di Bodo, dove l’Inter è scivolata tre volte sul ghiaccio. “Se sottovalutati i gialli sei morto, non solo a casa loro.”. Parola di Steinar Nilsen, meteora del Milan, il primo calciatore “made in Norway” a sbarcare in rossonero nel 1997. Un difensore planato al Duomo dal Circolo polare artico. Dopo aver smesso di fare l’allenatore ha iniziato una carriera da manager. È stato il Ceo di una compagnia di taxi per quasi dieci anni, ora lavora in un’azienda high tech. Steinar, il primo flash è sul suo vecchio Milan: il primo ricordo che le viene in mente? “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.

Bodo Glimt Inter, parla il capitano Berg: «Loro sono favorito, ma nel calcio può succedere di tutto. Se giochiamo al nostro livello…»Il capitano del Bodo Glimt, Berg, ha affermato che l’Inter è considerata favorita per la partita di Champions League, ma ha anche avvertito che nel calcio tutto può succedere.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Batti un colpo se stasera sosterrai l’Inter in Champions - facebook.com facebook