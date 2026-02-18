Nuovi campi da tennis sotto San Miniato un imprenditore pronto a ridare vita alla Carraia

Un imprenditore ha deciso di riqualificare i vecchi campi da tennis di San Miniato, dopo che il circolo Carraia è stato chiuso a fine 2025. La decisione nasce dalla volontà di restituire spazi sportivi alla comunità locale, che ha espresso interesse per un nuovo impianto. Nei prossimi mesi, i lavori di ristrutturazione trasformeranno l’area in un punto di riferimento per gli appassionati di tennis.

Firenze, 18 febbraio 2026 - La chiusura del circolo tennis Carraia, avvenuta alla fine del 2025, potrebbe non rappresentare l'ultimo capitolo di una storia sportiva radicata da decenni nella zona di San Niccolò. Un imprenditore, Bernardo Andrei, si è reso disponibile a realizzare nuovi campi da tennis su un terreno di sua proprietà sotto San Miniato, in via Monte alle Croci, mettendo gratuitamente a disposizione l'area e sostenendo integralmente i costi dell'intervento. Un progetto di rinascita sociale. L'idea, spiega Andrei, nasce anche dalle conseguenze sociali della chiusura del circolo, che ha lasciato senza lavoro alcuni addetti e senza spazi numerosi allievi.