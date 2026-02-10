Somma Vesuviana 33enne muore durante attività sportiva

Un giovane di 33 anni, Giuliano Cefalo, è morto improvvisamente mentre faceva attività sportiva a Somma Vesuviana. Si trovava a fare esercizio quando ha accusato un malore e non è riuscito a riprendersi. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che ancora cercano di capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

Dolore a Somma Vesuviana per la scomparsa di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore morto all’età di 33 anni a seguito di un malore Stando a quanto emerso, Giuliano si sarebbe sentito male nella serata di ieri, mentre svolgeva attività sportiva. Il 33enne, figlio della segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano Maria Pangiroli, era molto conosciuto e stimato in città. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità, “Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Un dolore improvviso e profondo ha colpito tutta la nostra comunità: Giuliano Cefalo, nostro ex giocatore, ci ha lasciati troppo presto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

