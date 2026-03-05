Sequestrati 2,5 milioni di litri di vino con false certificazioni in tutta Italia | l' operazione Vinum Mentitum della finanza

I bianchi e i rossi messi sotto sequestro dopo l'indagine delle Fiamme gialle hanno un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro; 24 persone sono state segnalate alle autorità amministrative competenti Ammonta a 2,5 milioni di litri di vino con false certificazioni Igp e Dop l'operazione “Vinum Mentitum” che ha impegnato in tutta Italia e anche in Abruzzo l'Icqrf (Ispettorato centrale repressione frodi) e il nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza. Un'operazione, quella finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo, partita nel 2024. L’accurata analisi del rischio, svolta... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

