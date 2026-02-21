roma e juventus si contendono il difensore senesi per rinforzare la retroguardia

Roma e Juventus sono entrambe interessate a Davide Senesi, difensore che sta attirando l’attenzione delle big. La trattativa si concentra su un possibile prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore si sta preparando a sostenere le visite mediche. La sfida tra le due squadre si intensifica, con entrambe pronte a offrire un ruolo di primo piano al giovane. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

In mercato e campionato, la Roma si muove in parallelo tra obiettivi sportivi e riflessioni strategiche sul reparto difensivo. Al centro delle trattative si trova Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth, profilo seguito con attenzione per caratteristiche e leadership. La decisione di mercato passa anche attraverso la concorrenza con la Juventus e la necessità di ottimizzare la rosa in chiave futura, con una pressione particolare sulle dinamiche contrattuali dei giocatori in scadenza e sui rinnovi dei pezzi chiave della retroguardia e del centrocampo. La corsa al quarto posto in campionato mantiene alta la posta in palio per le scelte estive, con riflessi diretti sulle strategie di mercato e sul budget disponibile.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Senesi Juventus, si fa sul serio: in arrivo la prima offerta ufficiale per il difensore in scadenza col Bournemouth. UltimissimeLa Juventus sta preparando la prima offerta ufficiale per il difensore Senesi, in scadenza con il Bournemouth.

Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l’agente! UltimeLa Juventus monitora con attenzione la situazione di Senesi, difensore argentino in scadenza con il Bournemouth.

