Sei in grado di fare uno sguardo seduttivo? I questionari shock negli annunci di lavoro online non sono un caso isolato

Negli annunci di lavoro online si trovano spesso questionari che pongono domande personali e invadenti, come “Sei in grado di fare uno sguardo seduttivo?”. La Fondazione Entroterre non è l’unica a utilizzare questo tipo di strumenti durante il processo di selezione del personale, che si aggiungono ad altri metodi di valutazione adottati dalle aziende.

La Fondazione Entroterre non è l’unica ad aver somministrato il questionario con domande personali e invadenti durante il processo di recruiting del personale. Anzi, sono in tanti – dopo aver letto l’articolo di Open – ad aver riconosciuto quei quesiti e a raccontare di aver risposto a quello stesso test nei mesi scorsi. Dalle testimonianze, alcune arrivate tramite messaggi privati alla redazione, emerge un quadro comune: questionari lunghi, con decine di domande su aspetti psicologici e personali, che sembrano avere a che fare poco o nulla con le competenze richieste per il lavoro. Le segnalazioni degli altri questionari shock. Giulia (nome di fantasia) racconta a Open di aver compilato un questionario «molto simile» a quello somministrato dalla Fondazione Entroterre. 🔗 Leggi su Open.online

