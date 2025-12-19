Occupazione in Puglia | online più di 2000 offerte di lavoro 363 annunci su Bari e provincia
La Puglia si conferma una regione in fermento, con oltre 2000 offerte di lavoro online e 363 annunci nella sola area di Bari e provincia. Il settore turistico si distingue come motore principale dell’occupazione, offrendo nuove opportunità e stimolando l’economia locale. Questo scenario emerge dal report Workup, che evidenzia le prospettive di lavoro e le iniziative dei Centri per l’impiego di Bari, Bat e Foggia.
Lunedì 15 Dicembre, nella sede di Confcommercio Taranto, è stato presentato il bando “Punti cardinali for Work 2025 – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, un'iniziativa della Regione Puglia per potenziare l'occupazione. Questo programma, p - facebook.com facebook
