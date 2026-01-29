Dietro ogni star uno sguardo | viaggio negli scatti di Pizzicannella

Dietro ogni star c’è sempre un fotografo che cerca di catturare il momento giusto. Pizzicannella, noto per i suoi scatti, lavora senza mai perdere di vista l’obiettivo: ritrarre senza lasciarsi sopraffare dall’immagine più famosa. Dice che la regola più importante è non far sentire l’artista superiore al suo lavoro, ma rimanere concentrato sulla buona fotografia. E così, tra scelte rapide e attenzione ai dettagli, cerca di sorprenderci con ogni scatto.

«C’è una sola regola nel mio mestiere: non lasciare mai che l’artista si metta al di sopra di quel che stai cercando di fare, e cioè una buona fotografia. La mia arma di difesa è sempre stata una battuta secca, tagliente, che non lascia spazio a repliche» racconta Alessio Pizzicannella, fotografo, sceneggiatore e autore che nel suo curriculum ha migliaia di scatti per Rolling Stone, Vanity Fair e New Musical Express, la “bibbia” british della musica contemporanea. «Ricordo un pomeriggio a Oslo con i Coldplay. Usavano il tempo delle prove prima del concerto per scrivere le canzoni del nuovo album. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dietro ogni star, uno sguardo: viaggio negli scatti di Pizzicannella Approfondimenti su Pizzicannella Scatti Il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi: viaggio nella Palermo degli anni cinquanta Scopri Palermo negli anni Cinquanta attraverso le fotografie di Nicola Scafidi, un viaggio visivo tra fascino, eleganza e vitalità. "Uno Bianca. Bianco e nero. Sette anni e mezzo di terrore negli scatti di Luciano Nadalini" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pizzicannella Scatti Argomenti discussi: Dimagrire con la dieta 17/20: i segreti del nutrizionista delle star di Hollywood. Nessuna rinuncia, ecco come fare; Matteo Paolillo Sotto i Riflettori: Da Edoardo di Mare Fuori a Star Inseguita, Ma Quanto Costa la Fama?. Dietro ogni star, uno sguardo: viaggio negli scatti di PizzicannellaRitratti, aneddoti e rock vissuto dietro le quinte: da Gwen Stefani a Iggy Pop, Intervista al fotografo italiano ... panorama.it Dietro ogni gara, c’è una routine. Per Matteo Fiorin, atleta di ciclismo su pista, la preparazione è fatta di scelte quotidiane che accompagnano il suo stile di vita attivo, dentro e fuori dall’allenamento. Nella sua routine trovano spazio anche le soluzioni nutriziona - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.