Dietro ogni star uno sguardo | viaggio negli scatti di Pizzicannella

Dietro ogni star c’è sempre un fotografo che cerca di catturare il momento giusto. Pizzicannella, noto per i suoi scatti, lavora senza mai perdere di vista l’obiettivo: ritrarre senza lasciarsi sopraffare dall’immagine più famosa. Dice che la regola più importante è non far sentire l’artista superiore al suo lavoro, ma rimanere concentrato sulla buona fotografia. E così, tra scelte rapide e attenzione ai dettagli, cerca di sorprenderci con ogni scatto.

«C’è una sola regola nel mio mestiere: non lasciare mai che l’artista si metta al di sopra di quel che stai cercando di fare, e cioè una buona fotografia. La mia arma di difesa è sempre stata una battuta secca, tagliente, che non lascia spazio a repliche» racconta Alessio Pizzicannella, fotografo, sceneggiatore e autore che nel suo curriculum ha migliaia di scatti per Rolling Stone, Vanity Fair e New Musical Express, la “bibbia” british della musica contemporanea. «Ricordo un pomeriggio a Oslo con i Coldplay. Usavano il tempo delle prove prima del concerto per scrivere le canzoni del nuovo album. 🔗 Leggi su Panorama.it

