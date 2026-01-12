Conto alla rovescia per Bergamo Jazz | le informazioni su nuovi abbonamenti e biglietti

Manca poco all’inizio della 47ª edizione di Bergamo Jazz, con la direzione artistica di Joe Lovano. In questa occasione, sono disponibili nuovi abbonamenti e biglietti per assistere agli eventi. Di seguito, tutte le informazioni utili per prenotare e partecipare a uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale.

È tempo di  count down  per la 47esima edizione di Bergamo Jazz, la terza con la Direzione Artistica del celebre sassofonista americano  Joe Lovano. Ed è tempo di campagna abbonamenti: da mercoledì 14 gennaio si possono infatti acquistare i nuovi abbonamenti alle tre serate in programma al Teatro Donizetti dal 20 al 22 marzo e i biglietti per i due concerti ospitati al Teatro Sociale la sera di giovedì 19 e nel pomeriggio del 22. Da mercoledì 28 gennaio saranno quindi in vendita i biglietti per le singole serate nel principale teatro cittadino e per gli altri eventi che per quattro giorni diffonderanno in tutta la città i mille suoni del jazz. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

