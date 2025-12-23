Seconda categoria i tre gironi delle squadre anconetane hanno padroni assoluti all’ultima giornata dell’anno Trecastelli Ostra Vetere e Ankon al comando

Si conclude il campionato di Seconda Categoria 2025, con Trecastelli, Ostra Vetere e Ankon in testa nei rispettivi gironi. Le tre squadre anconetane dominano la classifica all’ultima giornata dell’anno, confermando la loro posizione di vertice. Questo appuntamento segna la chiusura di un’annata sportiva caratterizzata da impegno e competitività, con le squadre locali che si preparano a concludere il torneo nella posizione di leadership.

Va in archivio per questo 2025 il torneo di Seconda Categoria con già il nome delle tre squadre campioni d’inverno nei gironi che vedono impegnate anconetane. Sono Trecastelli nel girone B, Olimpia Ostra Vetere nel girone C e Ankon Dorica nel D. Una doppietta dell’ex Vigor Senigallia e Ilario Lorenzini Barbara Marco Carboni lancia il Trecastelli che vince 2-0 sul campo del Fortuna Fano: vince anche il Real Mombaroccio ma ormai l’undici di Trecastelli non è raggiungibile con una sola partita da giocare al termine della fase ascendente del torneo ed a +4 sulla sua più diretta inseguitrice è già sicuro di laurearsi campione d’inverno del gruppo B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

