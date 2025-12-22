Calciomercato Inter | se va via De Vrij può arrivare questo colpo già a Gennaio

Calciomercato Inter. L’ Inter sta valutando rinforzi per la difesa in vista della sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto e aumentarne la duttilità. In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri c’è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco in forza al Sassuolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore possa rappresentare un’alternativa a Bastoni sulla fascia sinistra, ma anche un’opzione centrale, grazie alla sua versatilità e alla giovane età: 22 anni, 23 il prossimo 28 febbraio. Muharemovic potrebbe entrare in gioco già a gennaio, ma la sua acquisizione è legata a doppio filo al futuro di De Vrij. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, si studia il rinforzo a centrocampo: può arrivare già a gennaio solo in un caso

Leggi anche: De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero: 4 club sulle sue tracce!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli errori di Bisseck e un reparto da svecchiare: Inter, a gennaio caccia al difensore. Tutti i nomi; Romano - Inter, Dumfries via nel 2026: la clausola e l'idea del terzino olandese; ??? Inter-Juve, Frattesi per Thuram. Gudmundsson piace alla Roma; Inter, e se il grande colpo arrivasse subito? “C’è un nome in scadenza 2027 e che non rinnova”.

Calciomercato, l’ex Lazio de Vrij sempre più vicino a lasciare l’Inter: potrebbe sfidare i biancocelesti con questa squadra - Il difensore olandese potrebbe sfidare la Lazio con la maglia del Bologna L’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai ... lazionews24.com