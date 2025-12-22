Calciomercato Inter | se va via De Vrij può arrivare questo colpo già a Gennaio
Calciomercato Inter. L’ Inter sta valutando rinforzi per la difesa in vista della sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto e aumentarne la duttilità. In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri c’è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco in forza al Sassuolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore possa rappresentare un’alternativa a Bastoni sulla fascia sinistra, ma anche un’opzione centrale, grazie alla sua versatilità e alla giovane età: 22 anni, 23 il prossimo 28 febbraio. Muharemovic potrebbe entrare in gioco già a gennaio, ma la sua acquisizione è legata a doppio filo al futuro di De Vrij. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
