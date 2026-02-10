Rivoluzione in farmacia | ritiro e riconsegna del kit per lo screening del colon-retto

Da oggi in Toscana, le farmacie pubbliche e private diventano il punto di accesso per lo screening del colon-retto. La regione ha deciso di portare la prevenzione direttamente nelle mani dei cittadini, eliminando alcune barriere e semplificando il percorso. Chi ha già ricevuto il kit può ora consegnarlo in farmacia e ritirarne uno nuovo o aggiornato. La novità mira a fare più controlli e a ridurre i ritardi nelle diagnosi.

Pisa, 10 febbraio 2026 – La Toscana rivoluziona l’accesso alla prevenzione oncologica, portando lo screening del colon-retto direttamente nella rete capillare delle farmacie, pubbliche e private. I cittadini potranno così ritirare comodamente il kit per l'esame direttamente in farmacia e, dopo averlo eseguito a casa, riconsegnarlo in quello stesso luogo familiare e di fiducia. Un servizio che è già una realtà nelle farmacie aderenti dell'Asl Toscana nord ovest. Nel periodo 15 dicembre - 31 gennaio sono già state ritirate 5264 provette e sono stati consegnati 1275 campioni. L'obiettivo, come sottolinea Alessio Poli, presidente del coordinamento delle Farmacie Comunali, è “coinvolgere tutte le 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

