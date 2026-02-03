ASL di Avellino screening oncologici in occasione della Giornata mondiale contro il cancro
Oggi l’ASL di Avellino si prepara a celebrare la Giornata mondiale contro il cancro. In questa occasione, l’ente invita le persone a partecipare agli screening oncologici, puntando sulla prevenzione. L’obiettivo è far conoscere l’importanza di controlli tempestivi, per individuare eventuali problemi il prima possibile. L’appuntamento è fissato per il 4 febbraio, giorno in cui si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il tumore.
È il tempo della prevenzione. Con questo slogan l’Asl Avellino celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici.Screening oncologici offertiL’Azienda.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
