Cacciato dal bar, scoppia la lite. Accoltella il padre del titolare.

Un uomo è stato allontanato da un bar dopo aver disturbato una cliente. La situazione è rapidamente degenerata in una lite, durante la quale l’uomo ha accoltellato il padre del titolare. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui motivi e le circostanze dell’aggressione. La vicenda sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti corretti in ambienti pubblici per evitare escalation di tensione.

Viene allontanato da un bar perché infastidiva una cliente e lui, in tutta risposta, accoltella il padre del titolare. È un miracolo che la lite scoppiata domenica sera in un bar di via Roma, a Occhiobello, non sia sfociata in tragedia. Il bilancio è comunque pesante: un 51enne è finito in ospedale con una grave ferita a un polmone, nella quale era rimasta incastrata la lama spezzata del coltello. L’aggressore, un trentenne albanese residente nel Comune al di là del Po, è stato invece arrestato dai carabinieri e ora è in attesa dell’udienza di convalida, fissata per domani in tribunale a Rovigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

