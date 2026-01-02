Montalcino | scontro fra due auto sulla Cassia feriti una donna e un bambino

Nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2025, a Montalcino si è verificato un incidente tra due vetture sulla SR 2 Cassia, al km 192+400. L’incidente ha coinvolto una donna e un bambino, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai servizi sanitari. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.

