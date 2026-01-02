Montalcino | scontro fra due auto sulla Cassia feriti una donna e un bambino
Nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2025, a Montalcino si è verificato un incidente tra due vetture sulla SR 2 Cassia, al km 192+400. L’incidente ha coinvolto una donna e un bambino, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai servizi sanitari. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2025, a Montalcino. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta al km 192+400 della SR 2 Cassia, per uno scontro tra due auto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Ennesimo incidente sulla Cassia a Nepi, donna ferita nello scontro tra due auto | FOTO
Leggi anche: Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone, tre feriti: come stanno donna incinta e bambino
Tre feriti nello scontro fra auto, due sono minori - MONTALCINO: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118. toscanamedianews.it
Montalcino: grave incidente tra due auto sulla SR2 Cassia - 07 il 118 della ASL TSE nel comune di Montalcino per un incidente tra due auto nella SR2 Cassia. antennaradioesse.it
Scontro tra due auto sulla Cassia nel comune di Montalcino: gravi una donna ed un bambino, ferita in modo lieve l'altra bimba - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.