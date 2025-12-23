scontri prima di fiorentina montpellier daspo per 32 tifosi viola alla maxi rissa parteciparono 80 ultras

Firenze, 23 dicembre 2025 – Per gli scontri tra tifosi in occasione dell’incontro di calcio Fiorentina-Montpellier, la Questura ha emesso 32 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, ventiquattro dei quali con durata tra 1 e i 5 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 4 agosto 2024, quando, prima dell’incontro di calcio amichevole tra i viola e i francesi, sono giunte diverse segnalazioni alla centrale operativa della Questura fiorentina di scontri tra diverse persone sul ponte Giovanni da Verrazzano, angolo Lungarno Colombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

