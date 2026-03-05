Scomparsa 21enne a Foggia | non ha con sé i documenti accertamenti sul cellulare

Le ricerche di Elena, una ragazza romena di 21 anni scomparsa a Foggia, sono ancora in corso. La giovane non porta con sé i documenti e sono in corso accertamenti sul suo cellulare. Le forze dell'ordine stanno valutando tutte le possibilità, inclusa una possibile fuga volontaria o un episodio di molestia. Gli investigatori continuano a lavorare sul caso.