Scomparsa 21enne a Foggia | non ha con sé i documenti accertamenti sul cellulare

Da fanpage.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche di Elena, una ragazza romena di 21 anni scomparsa a Foggia, sono ancora in corso. La giovane non porta con sé i documenti e sono in corso accertamenti sul suo cellulare. Le forze dell'ordine stanno valutando tutte le possibilità, inclusa una possibile fuga volontaria o un episodio di molestia. Gli investigatori continuano a lavorare sul caso.

Continuano le ricerche di Elena, la 21enne romena scomparsa a Foggia. Non si esclude alcuna ipotesi: dalle molestie subite prima della sparizione all'allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Scomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droni

Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare(Adnkronos) – Ore di apprensione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica.

Una raccolta di contenuti su Scomparsa 21enne.

Temi più discussi: Ore di apprensione nel Foggiano: 21enne scomparsa da oltre 48 ore - FoggiaToday; Scomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droni; Droni nelle ricerche della 21enne scomparsa a Foggia: tecnologia e soccorritori al lavoro dal cielo; Foggia, una bracciante rumena 21enne scomparsa nel nulla: attivate le ricerche.

scomparsa 21enne a foggiaFoggia, quarta giornata di ricerche per la 21enne romena scomparsaProseguono le ricerche di Elena, 21 anni, scomparsa a Foggia, con il coinvolgimento di polizia e vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale. trmtv.it

scomparsa 21enne a foggiaScomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droniElena è scomparsa il 2 marzo dalla periferia di Foggia. Nessuna ipotesi è esclusa: si indaga su un gruppo di uomini che l'avrebbero importunata ma non ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.