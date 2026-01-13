Modena apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte | Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare

A Modena sono in corso ricerche per Agnes Cristina Piliego, una ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica. La giovane non aveva con sé il cellulare al momento della scomparsa, sollevando preoccupazioni tra familiari e autorità. Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini per rintracciare Agnes e assicurarsi delle sue condizioni.

Modena, quattordicenne scomparsa dal weekend. L'appello della famiglia: «Aiutateci a trovarla» - La ragazza si chiama Agnes Cristina Piliego ed è una studentessa delle Ferraris di Modena. corrieredibologna.corriere.it

Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare, si cerca la 14enne Agnes Cristina Piliego - È scomparsa da giorni Agnes Cristina Piliego, 14 anni, uscita di nascosto di casa durante la notte tra sabato e domenica a Modena ... fanpage.it

Agnes Cristina Piliego è una ragazza di 13 anni residente a Modena scomparsa nella notte tra sabato e domenica. Al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con chiusura a zip, e scarpe nere Nike. Ha lascia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.