Modena apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte | Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare
A Modena sono in corso ricerche per Agnes Cristina Piliego, una ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica. La giovane non aveva con sé il cellulare al momento della scomparsa, sollevando preoccupazioni tra familiari e autorità. Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini per rintracciare Agnes e assicurarsi delle sue condizioni.
(Adnkronos) – Ore di apprensione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica. Agnes, che frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris, è sparita nel nulla dopo essere uscita sabato sera. Alta circa un metro e sessanta, corporatura esile, la ragazzina indossava una giacca nera con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
