Scivola lungo il sentiero della Valle dell' Oro | interviene il Soccorso alpino

Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino è intervenuta lungo il sentiero della Valle dell'Oro a Civate. L'operazione ha riguardato un escursionista in difficoltà, garantendo assistenza e sicurezza in un'area frequentata da appassionati di escursionismo e natura.

Intervento a Civate nel pomeriggio di sabato 24 gennaio per la Stazione Triangolo lariano del Soccorso alpino. L'attivazione da parte della centrale di Areu dei Laghi è arrivata intorno alle ore 15 in codice giallo e si è resa necessaria per prestare aiuto a una persona scivolata sul sentiero.

