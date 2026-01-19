Prevenzione della salute a scuola il 74% degli istituti scolastici piacentini ha aderito

In provincia di Piacenza, il 74% delle scuole ha aderito a iniziative di prevenzione della salute. Gli interventi includono la lotta alle dipendenze, la promozione dell’attività fisica, l’educazione alimentare e la sensibilizzazione su temi sanitari. Attraverso collaborazioni e strumenti come il registro tumori, si mira a rafforzare la cura e la prevenzione, coinvolgendo studenti e staff in un percorso di consapevolezza e tutela della salute.

Accorpamento degli istituti scolastici. Il confronto tra Comune e genitori

Nella Sala San Michele a Castiglion Fiorentino si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori degli studenti delle scuole dell’infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina. L’obiettivo è stato quello di discutere l’eventuale accorpamento degli istituti scolastici, affrontando tematiche legate alla didattica, alla gestione e alle future strategie educative per il territorio.

