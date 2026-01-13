Sciopero Atm giovedì 15 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e impatto sui trasporti pubblici

Il giovedì 15 gennaio 2026 si terrà lo sciopero di Atm a Milano, indetto dal sindacato Al Cobas. Si tratta del quarto sciopero del 2026 legato ai trasporti pubblici, che coinvolgerà metropolitane, bus e altri servizi gestiti dalla municipalizzata. Di seguito, le informazioni su orari, fasce di garanzia e l’impatto previsto sui mezzi di trasporto della città.

Ultimo in ordine di tempo, arriva il quarto sciopero del 2026 tra quelli indetti sui trasporti pubblici, ferrovie, metropolitane, autobus, da venerdì scorso: giovedì 15 gennaio infatti è indetta dal sindacato Al Cobas l’astensione dal lavoro per i lavoratori di Atm, la municipalizzata di Milano che gestisce le linee metropolitane ma anche i bus e non solo nella metropoli. Sciopero Atm 15 gennaio: gli orari a rischio. Demonstrators with banners and flags during the Cobas demonstration against the Draghi government in Rome, Italy, 11 October 2021.ANSAFABIO FRUSTACI Lo sciopero annunciato da AL Cobas per giovedì 15 gennaio 2026, afferma Atm, “potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero Atm giovedì 15 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e impatto sui trasporti pubblici Leggi anche: Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia Leggi anche: Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e cosa aspettarsi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo sciopero a Milano Atm | giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana tram e bus. Sciopero Atm Milano il 15 gennaio 2026, orari, fasce di garanzia e linee coinvolte - Sciopero Atm a Milano il 15 gennaio 2026: stop di metro, tram e bus dalle 8. quifinanza.it

Sciopero mezzi pubblici a Milano, 15 gennaio 2026/ Stop a bus, tram e metro ATM: orari e fasce garantite - Sciopero mezzi pubblici a Milano giovedì 15 gennaio 2026: info e orari sull'agitazione che coinvolgerà bus, tram e metro gestiti da ATM ... ilsussidiario.net

Sciopero Atm giovedì 15 gennaio - Dopo lo stop di lunedì 12 gennaio proclamato dal sindacato Orsa, che ha bloccato i treni regionali e suburbani di ... espansionetv.it

Giovedì 15 gennaio 2026 il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe comportare disagi e alterazioni al servizio delle linee ATM Il servizio potrebbe non essere garantito dalle ore 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 in poi fino al termine del ser - facebook.com facebook

Il sindacato AL Cobas ha annunciato uno sciopero giovedì 15 gennaio. Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. atm.it/it/ViaggiaConN… x.com

