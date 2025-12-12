Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra stop a trasporti scuola e sanità | orari e fasce di garanzia

Leggo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre si terrà uno sciopero generale contro la Manovra, considerata ingiusta e sbagliata. Le proteste coinvolgeranno trasporti, scuola, sanità e fabbriche, con orari e fasce di garanzia stabiliti per garantire i diritti dei lavoratori e dei cittadini. La mobilitazione vede la partecipazione della Cgil e altre sigle sindacali.

Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti. La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come. 🔗 Leggi su Leggo.it

sciopero generale di venerd236 12 dicembre contro la manovra stop a trasporti scuola e sanit224 orari e fasce di garanzia

© Leggo.it - Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia

sciopero generale venerd236 12Sciopero generale Cgil il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e chi aderisce - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... fanpage.it scrive

sciopero generale venerd236 12Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre, trasporti: cosa cambia - Sciopero generale del 12 dicembre contro la Manovra: possibili disagi per trasporti, scuola e sanità. Si legge su msn.com