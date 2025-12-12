Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra stop a trasporti scuola e sanità | orari e fasce di garanzia

Venerdì 12 dicembre si terrà uno sciopero generale contro la Manovra, considerata ingiusta e sbagliata. Le proteste coinvolgeranno trasporti, scuola, sanità e fabbriche, con orari e fasce di garanzia stabiliti per garantire i diritti dei lavoratori e dei cittadini. La mobilitazione vede la partecipazione della Cgil e altre sigle sindacali.

Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti. La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia

Cerca Video Caricamento del Video...

#Salvini a #PortaAPorta: “Nonostante lo sciopero generale, domani sarà garantito più del 90% dei Frecciarossa e anche il trasporto pubblico locale. Su 24 scioperi, 17 sono caduti di venerdì. Tanti lavoratori faranno servizio non perché asserviti al governo, Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale Cgil il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e chi aderisce - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... fanpage.it scrive

Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre, trasporti: cosa cambia - Sciopero generale del 12 dicembre contro la Manovra: possibili disagi per trasporti, scuola e sanità. Si legge su msn.com