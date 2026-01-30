Nuovo sciopero di Trenord in settimana | orari e servizi garantiti

La Lombardia si prepara a un nuovo sciopero ferroviario. Da lunedì alle 3 di notte fino alle 2 di martedì, i treni di Trenord potrebbero subire forti disagi. Il sindacato Orsa ha annunciato la mobilitazione, che coinvolgerà i servizi durante tutto il giorno. Le compagnie stanno cercando di garantire alcune corse, ma molti passeggeri dovranno fare i conti con cancellazioni e ritardi.

Febbraio si apre con uno sciopero ferroviario in Lombardia. Il sindacato Orsa ha proclamato una mobilitazione che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026.Lo sciopero riguarda il personale di Trenord

