Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e cosa aspettarsi

Il 15 gennaio 2026 a Milano si svolgerà uno sciopero ATM di 24 ore, che potrebbe influire sui servizi di metropolitane, tram e autobus. Durante questa giornata, alcune fasce di garanzia garantiranno il servizio minimo, ma è consigliabile verificare eventuali variazioni e pianificare gli spostamenti con anticipo. Ecco le informazioni utili per affrontare al meglio questa giornata.

Milano potrebbe vivere una giornata di forti disagi sui trasporti pubblici. Giovedì 15 gennaio 2026 è previsto uno sciopero ATM di 24 ore che può avere effetti su metropolitane, tram e autobus, soprattutto nelle fasce orarie tradizionalmente più esposte alle riduzioni del servizio. Chi sciopera e perché Lo sciopero è stato proclamato da AL Cobas. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

