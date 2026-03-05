Sci di fondo | Keck e Mackie vincono le mass start ai Mondiali Under 23 Davide Ghio sfiora la medaglia

Le gare odierne dei Mondiali Under 23 di sci di fondo si sono concluse a Lillehammer, in Norvegia, con la vittoria di Keck e Mackie nelle mass start maschili e femminili. Davide Ghio è arrivato vicino a conquistare una medaglia, ma non è riuscito a salire sul podio. Le competizioni hanno coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni.

Si sono concluse da poco le gare odierne dei Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso di svolgimento a Lillehammer, in Norvegia. Nella seconda parte di quanto dedicato alle 20 km mass start a tecnica libera l'Italia a lungo insegue una, forse pure due medaglie, ma rimane ai piedi del podio. Ma andiamo con ordine. In campo maschile una volata di ben dieci uomini vede prevalere il tedesco Elias Keck in 43'32?5, che beffa così il russo iscritto in quota neutrale Savelii Korostelev, che ha tentato le sue carte per finire la questione prima dello sprint senza riuscirci. 3 i decimi di ritardo, 6 quelli del canadese Xavier McKeever. Davide Ghio rimane di pochissimo fuori dal podio, trovandosi a 8 decimi in una classifica così corta che vede anche Gabriele Matli, altro grande protagonista della gara odierna, nono a 1?6.