Sci di fondo | Teo Galli sfiora il podio ai Mondiali Under 23 di Lillehammer

Oggi a Lillehammer, in Norvegia, si sono svolte le sprint a tecnica libera valide per la categoria Under 23 dei Mondiali di sci di fondo. La competizione ha visto protagonista Teo Galli, che ha sfiorato il podio durante la prova. Le gare hanno segnato l’inizio delle competizioni giovanili sui sentieri norvegesi.

Si sono svolte quest’oggi le sprint a tecnica libera che hanno dato il via alla parte Under 23 dei Mondiali giovanili di sci di fondo, che stanno disputandosi in quel di Lillehammer, Norvegia. Stavolta nessuna medaglia italiana, ma un altro alloro sfiorato c’è, ed arriva nella competizione maschile. A sfiorare il colpo è Teo Galli, che entra nella finale dopo il ripescaggio dei quarti e il primo posto della seconda semifinale. Per lui alla fine quarto posto 8"71 dal vincitore, il norvegese Filip Skari. Per lui 2’33"20 con 1"11 di vantaggio sul tedesco Elias Keck e 2"50 sullo svizzero Roman Alder; non ha terminato il grande favorito, anche lui norge, Oskar Opstad Vike (caduto). 🔗 Leggi su Oasport.it

