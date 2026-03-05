Sci alpinismo Boscacci De Silvestro conquistano l’argento nella staffetta mista degli Europei

Durante gli Europei di sci alpinismo 2026, Boscacci e De Silvestro hanno ottenuto la medaglia d’argento nella staffetta mista, portando a casa il secondo risultato positivo per l’Italia in due giorni di gara. La competizione si è svolta con la partecipazione di diverse nazioni, e i due atleti italiani hanno concluso la prova alle spalle della squadra vincitrice.

Arriva la seconda medaglia in due giorni per la spedizione azzurra agli Europei di sci alpinismo 2026. A Shahdag, in Azerbaijan, la coppia composta da Michele Boscacci ed Alba de Silvestro è riuscita a conquistare un prezioso argento nella staffetta mista. Per entrambi si tratta della seconda medaglia continentale dopo il bronzo ottenuto in Spagna nel 2022. Sale così a due argenti il bilancio italiano della rassegna iridata, in attesa delle prove vertical di domani. I due coniugi della Valtellina si riscattano dopo il quinto posto della prova Olimpica di Bormio e si aggiudicano la piazza d’onore al termine di una brillante prova. Davanti agli azzurri solo la coppia svizzera formata da Marianne Fatton e Thomas Bussard, campioni d’Europa con il tempo di 35’35”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi: nello sci alpinismo Boscacci e De Silvestro quinti nella staffetta mista

Sci alpinismo: Boscacci e De Silvestro sono d'argento agli Europei

