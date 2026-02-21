Olimpiadi | nello sci alpinismo Boscacci e De Silvestro quinti nella staffetta mista

Michele Boscacci e Giulia Murada si sono classificati quinti nella staffetta mista di sci alpinismo alle Olimpiadi di Bormio, una posizione che conferma la buona prestazione degli atleti italiani sulla Pista Stelvio. Dopo il risultato di Murada nella Sprint Race, anche questa gara testimonia la crescita dello sport e il coinvolgimento di giovani atleti valtellinesi. La competizione si è svolta tra condizioni di neve impegnative e un pubblico appassionato.

Nella seconda frazione, Michele Boscacci ha perso contatto da Thibault Anselmet (Francia) e Jon Kistler (Svizzera) oltre che da Oriol Cardona Coll ed è stato incalzato anche dallo statunitense Cameron Smith. Nella terza frazione, nuovo recupero di Alba De Silvestro che si è riportata su Spagna e Usa con Francia e Svizzera, invece, già involate verso la medaglia, rispettivamente, d'oro e d'argento. All'ultimo cambio, dunque, l'Italia poteva nutrire ancora ambizioni da medaglia, complice anche una penalità inflitta alla Spagna per il cambio in zona errata di Ana Alonso Rodriguez prima di passare il testimone a Oriol Cardona Coll. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Sci alpinismo, la Francia domina la staffetta mista a coppie. Quinti De Silvestro/BoscacciLa Francia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, confermando il ruolo di favorita. LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: azzurri quinti dopo metà garaL’Italia prende parte alla staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici, ma si trova al quinto posto a metà gara. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina: oggi a Bormio il debutto olimpico dello scialpinismo; Le pelli di foca, gli sci sullo zaino e poi la discesa: come funziona lo sci alpinismo, al debutto olimpico; Olimpiadi, debutta lo sci alpinismo: tutto quello che c'è da sapere. Sci alpinismo, la Francia domina la staffetta mista a coppie. Quinti De Silvestro/BoscacciErano i grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso le aspettative. Sul circuito costruito nell'ultima parte della Stelvio, la coppia francese ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it Se alle Olimpiadi c'è questa versione dello sci alpinismo può starci benissimo anche il ciclocross. - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Marito e moglie in gara nello sci alpinismo: 'Insieme Olimpiadi più belle'. De Silvestro-Boscacci in staffetta mista: 'Ma se siamo nervosi è letale...' . #ANSA x.com