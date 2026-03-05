Scattano i domiciliari ma lui evade E quando deve essere processato è già irreperibile

Una persona arrestata per spaccio di droga viene sottoposta ai domiciliari, ma riesce ad allontanarsi e a scomparire. Durante un controllo, viene trovata assente e denunciata per evasione. Quando deve essere processata, non si presenta e risulta irreperibile. La vicenda si conclude con l’impossibilità di procedere al giudizio a causa della fuga dell’imputato.

Era stato arrestato per spaccio e ristretto in un appartamento a Ponte San Giovanni. Scoperto durante un controllo della Polizia, ora il Tribunale di Perugia non può giudicarlo Arrestato per spaccio di droga, finisce ai domiciliari ed evade. Scoperta l’evasione durante un controllo, viene denunciato e torna davanti al giudice per quest’altro reato, ma non può essere giudicato perché ormai è irreperibile. Il controllo era avvenuto il 22 aprile del 2024, con le forze dell’ordine che aveva bussato alla porta dell’appartamento dell’imputato, non ricevendo alcuna risposta. Erano scattate così la denuncia e le ricerche. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

