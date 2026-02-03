Ai domiciliari ma fuori casa | uno guidava l’auto l’altro irreperibile

Durante i controlli straordinari dei carabinieri di Udine, due persone sono state denunciate per evasione. Un uomo ai domiciliari usciva di casa e guidava l’auto, mentre l’altro risultava irreperibile. Sono state anche multate per migliaia di euro dopo aver ispezionato diversi locali pubblici, e 15 persone sono finite nei guai per guida in stato di ebbrezza. La situazione ha portato a un aumento delle sanzioni e delle denunce nel fine settimana.

Due denunce per evasione, sanzioni per migliaia di euro dopo le ispezioni in diversi locali pubblici e 15 denunce per guida in stato di ebbrezza: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine anche nel corso dell'ultimo fine.

