scatta il restauro della statua di nicola pisano

È iniziato il restauro della statua di Nicola Pisano, un intervento volto a preservare l’opera e a riportarla alle condizioni originali. L’intervento riguarda dettagliatamente la scultura, che sarà sottoposta a interventi di pulizia e consolidamento. La fase di lavoro prevede l’uso di tecniche specifiche per garantire la durata nel tempo dell’opera. La ripresa delle attività è stata comunicata alle autorità competenti.

L’importanza del restauro non è solo conservare, ma restituire vita, luce e significato alle opere del passato, con l’intento di farle rivivere nel presente. Sono iniziati in questi giorni i lavori di restauro del monumento dedicato a Niccola Pisano, in piazza del Carmine. I lavori sono affidati alla " Faberestauro " di Prato, impresa specializzata nel restauro di beni culturali, e consistono nella pulitura, nel consolidamento e nella messa in sicurezza delle superfici, con tecniche rispettose dei materiali originari. La pulitura del monumento marmoreo è a cura dell’impresa " Restauro Italia " di Camaiore. È prevista la rimozione di depositi superficiali, croste nere e attacchi biologici, la sigillatura di fessurazioni e il consolidamento dei materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Restauro per la Madonna della Cintola di Giovanni Pisano(Adnkronos) – Un momento storico per il patrimonio artistico pratese: la Madonna della Cintola, capolavoro scultoreo di Giovanni Pisano custodito...