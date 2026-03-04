Piazza del Carmine in corso di restauro la statua di Nicola Pisano

In piazza del Carmine sono iniziati i lavori di restauro della statua dedicata a Nicola Pisano. Le operazioni riguardano il monumento che si trova nel cuore della piazza e sono state avviate di recente. Le autorità hanno comunicato che si tratta di un intervento di recupero volto a preservare l’opera storica. I lavori sono in corso e si prevede che dureranno alcune settimane.

Verranno rimossi depositi superficiali, croste nere e attacchi biologici e verranno effettuati la sigillatura di fessurazioni e il consolidamento dei materiali Sono iniziati in questi giorni i lavori di restauro del monumento dedicato a Nicola Pisano, in piazza del Carmine. I lavori sono affidati alla 'Faberestauro' di Prato, impresa specializzata nel restauro di beni culturali che consistono nella pulitura, consolidamento e messa in sicurezza delle superfici, con tecniche rispettose dei materiali originari. La pulitura del monumento marmoreo è a cura dell'impresa 'Restauro Italia' di Camaiore. È prevista la rimozione di depositi superficiali, croste nere e attacchi biologici, la sigillatura di fessurazioni e il consolidamento dei materiali.