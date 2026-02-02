Restauro per la Madonna della Cintola di Giovanni Pisano

La statua della Madonna della Cintola di Giovanni Pisano, che per anni ha adornato la Cattedrale di Prato, è stata rimossa temporaneamente per un intervento di restauro. L’opera, considerata un capolavoro della scultura medievale, sarà studiata e restaurata nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La procedura coinvolge tecniche delicate e durerà alcuni mesi, durante i quali la scultura sarà sottoposta a controlli e interventi mirati per preservarne la bellezza e l’integrità.

(Adnkronos) – Un momento storico per il patrimonio artistico pratese: la Madonna della Cintola, capolavoro scultoreo di Giovanni Pisano custodito nella Cattedrale di Prato, ha lasciato temporaneamente la sua sede per essere sottoposta a un importante intervento di restauro e studio presso i laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure (Opd) di Firenze, il prestigioso istituto del Ministero della Cultura per il restauro e la conservazione di opere d'arte. L'opera, realizzata nel Trecento, è tra i capolavori della città ed è collegata al culto del Sacro Cingolo di Maria, la preziosa reliquia simbolo religioso e civile di Prato.

