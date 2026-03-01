Formello | rapinata e scaraventata in terra da una banda di rapinatori

Una donna è stata rapinata e strattonata da tre uomini mentre era in un locale a Formello, alle porte di Roma. I malviventi l'hanno scaraventata a terra prima di fuggire con alcuni oggetti di valore. La scena si è verificata nel corso di un blitz nel locale, lasciando la vittima sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini.

Rapinata e strattonata mentre si trovava in un locale di Formello, alle porte di Roma. Una donna, vittima di tre malviventi.L’episodio si è verificato in un locale di viale Africa. Secondo una prima ricostruzione, un 39enne di origini peruviane, avrebbe tentato di sottrarre con violenza la borsa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Paura al Prenestino: anziana rapinata in strada e scaraventata a terra

Pavia, ragazzo accerchiato da una banda di rapinatori e colpito con un pugno al volto per rubargli il cellularePavia, 24 dicembre 2025 – Si sono avvicinati in cinque e lo hanno colpito con un pugno per rubargli il cellulare.

Aggiornamenti e notizie su Formello.

Argomenti discussi: Anziana rapinata e scaraventata a terra, bandito in fuga con il bottino.

Paura al Prenestino: anziana rapinata in strada e scaraventata a terraUn'anziana è stata rapinata della collanina e scaraventata a terra. Paura al Prenestino, dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno arrestato un 20enne. I fatti sono accaduti nel ... romatoday.it

Fano, anziana scaraventata a terra e rapinata: due ragazzini arrestati dopo l'inseguimento in centroFANO - Anziana scaraventata a terra e rapinata: due ragazzini arrestati dopo l'inseguimento in centro a Fano. Si tratta di due minorenni, di nazionalità tunisina, ospitati in una comunità ... corriereadriatico.it