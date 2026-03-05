Rapinata e picchiata in strada a Romano di Lombardia | preso l’aggressore

Una donna di 79 anni è stata rapinata e picchiata in strada a Romano di Lombardia. L’aggressore, un ragazzo di 26 anni, l’ha seguito dopo averla vista prelevare del denaro e l’ha aggredita. La vittima ha riportato ferite e lesioni, mentre l’uomo è stato fermato poco dopo le autorità. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri.

Si tratta di un 26enne che aveva pedinato la 79enne Santina Farina aggredendola dopo un prelievo al bancomat.