Il Volley Bergamo si arrende alla legge del più forte | Scandicci vince in tre set

Il Volley Bergamo affronta la sfida contro le campionesse del mondo di Scandicci al PalaFacchetti di Treviglio. Nonostante l’impegno, le bergamasche non riescono a invertire l’andamento della partita, che si conclude con la vittoria in tre set delle toscane. Una gara che conferma la forza delle avversarie e la crescita della squadra di Bergamo, impegnata a migliorare nelle prossime sfide di Serie A1 femminile.

SERIE A1 FEMMINILE. Il Volley Bergamo non riesce a sovvertire il pronostico contro le campionesse del mondo di Scandicci: al PalaFacchetti di Treviglio le toscane si impongono in tre set. Le campionesse del mondo in carica di Scandicci non concedono sconti e impongono la legge del più forte: martedì 20 gennaio al PalaFacchetti di Treviglio le toscane passano con un netto 3-0 lasciando a mani vuote il Volley Bergamo nella 21ª giornata di campionato. Davanti a quasi duemila spettatori le rossoblù provano a resistere alla partenza a tutto gas delle ospiti, ma Scandicci scappa (8-5, 16-11, 15-21) e va chiudere 25-18. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

