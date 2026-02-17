Vibo Valentia | Comune e volontariati in campo per un nuovo controllo ambientale e tutela del territorio

Vibo Valentia ha avviato una nuova iniziativa contro l’abbandono dei rifiuti, dopo aver registrato un aumento dei discariche abusive nel centro storico. Il Comune ha deciso di coinvolgere volontari e cittadini nelle operazioni di sorveglianza e pulizia, sperando di migliorare la qualità del territorio. Questa collaborazione mira a sensibilizzare la comunità e a prevenire ulteriori atti di inciviltà.

Vibo Valentia punta su un nuovo modello di controllo ambientale: tra educazione e tolleranza zero. Vibo Valentia ha dato il via a un'inedita collaborazione tra Comune e associazione di volontariato per affrontare il problema del decoro urbano e della tutela ambientale. L'obiettivo è contrastare abbandono di rifiuti, deiezioni canine, maltrattamenti agli animali e altri illeciti, puntando su un approccio che combina prevenzione, controllo e sensibilizzazione dei cittadini. Il progetto, formalizzato il 17 febbraio 2026, prevede l'attivazione di un Servizio di Polizia Ambientale Integrata che opererà per i prossimi dodici mesi.