prende piede il progetto di un albergo diffuso a sarsina

Una serata esplorativa si è svolta a Sarsina per discutere della possibile realizzazione di un albergo diffuso nel territorio. Alla riunione hanno partecipato molti cittadini e rappresentanti della DMC della Valle del Savio. L’obiettivo è capire se il progetto può diventare una realtà concreta per il paese.

Con la partecipazione di un folto pubblico e alla presenza di rappresentanti della DMC - Destination Management Company - della Valle del Savio, ha avuto luogo, nei giorni scorsi, una serata esplorativa dedicata alla possibilità di realizzare un albergo diffuso nel territorio del nostro Comune. Lo dice, con soddisfazione, l’amministrazione comunale di Sarsina, che aggiunge: Durante l’incontro sono state illustrate le regole previste dalla normativa regionale e diversi cittadini hanno manifestato la propria disponibilità a valutare la messa a disposizione di immobili attualmente non utilizzati. Il prossimo passo consisterà nell’effettuate i relativi sopralluoghi agli immobili, che sono stati segnalati come disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

