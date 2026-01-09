Il Rifugio Savogno si trova a 932 metri di altitudine, sopra le cascate dell’Aquafraggia, raggiungibile in circa un’ora di cammino o in auto fino a un punto vicino. Recentemente, è stato pubblicato un nuovo bando per la gestione del rifugio, offrendo opportunità di collaborazione e sviluppo in un contesto naturale di grande valore.

Posizione strepitosa sopra le cascate dell’Aquafraggia, 932 metri sul livello del mare, raggiungibile in un’ora di cammino a piedi, che diventano 15 minuti se si sceglie di salire in auto fin dove si può. Quarantacinque posti letto, 55 disponibili per pranzare all’intero, 75 di fuori. Lo scorso 30 novembre ha chiuso definitivamente per "cessazione attività" e attualmente è chiuso al pubblico, ma per il Rifugio Savogno si sta preparando un ritorno in grande stile. Da sabato 3 gennaio, quella che rappresenta una tra le più rappresentative strutture del territorio è tornata ufficialmente nelle disponibilità del Comune di Piuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori al Rifugio Savogno. Poi un nuovo bando

